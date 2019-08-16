Notepad++ 6.9

Notepad++ — один из лучших текстовых редакторов с поддержкой синтаксиса большинства языков программирования, а именно около 100. Код редактора полностью открыт для использования и доработок другими программистами. Notepad++ обладает богатым набором опций и не привередлив к потреблению ресурсов компьютера.

Среди преимуществ Notepad++ есть такие полезные опции как подсветка кода и сворачивание блоков кода. Пользователь сможет самостоятельно выбирать на каком языке ему писать код, задавать подсветку функций и операторов.

В текстовом редакторе Notepad++ возможно работать с несколькими открытыми вкладками одновременно. Еще одним плюсом программы является одновременная работа с одним и тем же файлом, но в разных окнах. Базовые возможности редактора возможно расширить путем установки плагинов и модулей из репозитория.

Notepad++ доступен в двух версиях: UNICODE и ANSI. ANSI станет доступным только после того, как вы руками распакуете архив с дистрибутивом. Обычно все модули и плагины к редактору работают под обеими версиями, но в последнее время разработчики делают огромный акцент на UNICODE версию.