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Notepad++ 6.9

Notepad++ 6.9 скачать бесплатно

категория: Текстовые редакторы
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Notepad++ 6.9

Notepad++ — один из лучших текстовых редакторов с поддержкой синтаксиса большинства языков программирования, а именно около 100. Код редактора полностью открыт для использования и доработок другими программистами. Notepad++ обладает богатым набором опций и не привередлив к потреблению ресурсов компьютера.

Среди преимуществ Notepad++ есть такие полезные опции как подсветка кода и сворачивание блоков кода. Пользователь сможет самостоятельно выбирать на каком языке ему писать код, задавать подсветку функций и операторов.

В текстовом редакторе Notepad++ возможно работать с несколькими открытыми вкладками одновременно. Еще одним плюсом программы является одновременная работа с одним и тем же файлом, но в разных окнах. Базовые возможности редактора возможно расширить путем установки плагинов и модулей из репозитория.

Notepad++ доступен в двух версиях: UNICODE и ANSI. ANSI станет доступным только после того, как вы руками распакуете архив с дистрибутивом. Обычно все модули и плагины к редактору работают под обеими версиями, но в последнее время разработчики делают огромный акцент на UNICODE версию.

Изменения в последней версии

— Исправлены ошибки.

  • Разработчик:
  • Версия
  • Добавлено:
  • Версия Windows:
  • Русская версия:
  • Украинская версия:
  • Скачиваний:
  • Статус:
  • Notepad++
  • 6.9
  • XP, Vista, 7, 8, 10
  • Есть
  • Есть
  • 2 528
  • бесплатная
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