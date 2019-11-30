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LibreOffice 6.3.4

LibreOffice 6.3.4 скачать бесплатно

категория: Офис и текст
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LibreOffice 6.3.4

LibreOffice — бесплатная офисная программа, которую можно получить по бесплатной лицензии MLP 2.0. LibreOffice разработана как ответвление от популярного OpenOffice. Приложение можно использовать не только для личных целей, но и для целей безнеса. И всё это бесплатно!

Все программные модули, которые входят в состав LibreOffice, работают без малейших сбоев. Программа имеет весьма дружелюбный интерфейс для пользователей. Поэтому, любой пользователь бысро освоится с этой программой.

LibreOffice очень быстро развивается. И с момента создания в его составе появилось очень много полезных плюшек. Также существует независимое и самоуправляемое сообщество.

Составляющие LibreOffice 6.3.4

  • — LibreOffice Calc — программный модуль для конструирования таблиц с данными и дальнейшей работы с ними.
  • — LibreOffice Draw — программный модуль, служащий для конструирования и дальнейшей работы с векторными и графическими изображениями.
  • — LibreOffice Impress — программный модуль для конструирования презенташек и дальнейшей работы с ними.
  • — LibreOffice Base — программный модуль для коннекта к внешним серверам и дальнейших операций с данными баз. Огромным плюсом будет интегрированная СУБД HSQLDB.
  • — LibreOffice Math — программный модуль для конструирования математических формул и дальнейших операций с ними.

Изменения в последней версии

— Данных нет.

  • Разработчик:
  • Версия
  • Добавлено:
  • Версия Windows:
  • Русская версия:
  • Украинская версия:
  • Скачиваний:
  • Статус:
  • Document Foundation
  • 6.3.4
  • 2000, XP, Vista, 7
  • Есть
  • Есть
  • 3 267
  • бесплатно
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