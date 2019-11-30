LibreOffice 6.3.4 скачать бесплатно
категория: Офис и текст
LibreOffice — бесплатная офисная программа, которую можно получить по бесплатной лицензии MLP 2.0. LibreOffice разработана как ответвление от популярного OpenOffice. Приложение можно использовать не только для личных целей, но и для целей безнеса. И всё это бесплатно!
Все программные модули, которые входят в состав LibreOffice, работают без малейших сбоев. Программа имеет весьма дружелюбный интерфейс для пользователей. Поэтому, любой пользователь бысро освоится с этой программой.
LibreOffice очень быстро развивается. И с момента создания в его составе появилось очень много полезных плюшек. Также существует независимое и самоуправляемое сообщество.
Составляющие LibreOffice 6.3.4
- — LibreOffice Calc — программный модуль для конструирования таблиц с данными и дальнейшей работы с ними.
- — LibreOffice Draw — программный модуль, служащий для конструирования и дальнейшей работы с векторными и графическими изображениями.
- — LibreOffice Impress — программный модуль для конструирования презенташек и дальнейшей работы с ними.
- — LibreOffice Base — программный модуль для коннекта к внешним серверам и дальнейших операций с данными баз. Огромным плюсом будет интегрированная СУБД HSQLDB.
- — LibreOffice Math — программный модуль для конструирования математических формул и дальнейших операций с ними.
Изменения в последней версии
— Данных нет.
|
|