LibreOffice — бесплатная офисная программа, которую можно получить по бесплатной лицензии MLP 2.0. LibreOffice разработана как ответвление от популярного OpenOffice. Приложение можно использовать не только для личных целей, но и для целей безнеса. И всё это бесплатно!

Все программные модули, которые входят в состав LibreOffice, работают без малейших сбоев. Программа имеет весьма дружелюбный интерфейс для пользователей. Поэтому, любой пользователь бысро освоится с этой программой.

LibreOffice очень быстро развивается. И с момента создания в его составе появилось очень много полезных плюшек. Также существует независимое и самоуправляемое сообщество.

Составляющие LibreOffice 6.3.4