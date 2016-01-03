» » Skype 8.55.0.141
Skype 8.55.0.141

Skype 8.55.0.141 скачать бесплатно

категория: Общение / SMS/MMS
Вернуться назад
Skype 8.55.0.141

Skype — бесплатная программа с закрытым исходным кодом, которая предоставляет возможность совершать звонки с устройства пользователя в любую точку зкмного шара. Звонки на стационарные или мобильные телефоны платные. Оплата фиксированная, в зависимости от страны, где вы находитесь. По статистике в 2010 году насчитывалось около 663 миллионов пользователей Skype.

Также есть возможность делать груповые видео и аудио звонки, передавать разного рода файлы между пользователями, передавать изображение с экрана своего монитора. Skype поддерживается на большинстве смарт теливизорах. Но на старых моделях телевизоров новую версию программы уже невозможно инсталлировать и запустить, а старая версия программы больше не поддерживается.

Skype был разработан для следующих операционных систем: macOS, iOS, Windows, Linux, Windows Phone, Open webOS, Android, PSP, Maemo, Xbox 360, PlayStation Vita, BlackBerry. В 2019 году в Skype была добавлена функция размытия фона во время видеозвонка.

Изменения в последней версии

— Добавлена функция размытия фона во время видеозвонка..

  • Разработчик:
  • Версия
  • Добавлено:
  • Версия Windows:
  • Русская версия:
  • Украинская версия:
  • Скачиваний:
  • Статус:
  • Skype Technologies.
  • 8.55.0.141
  • XP, Vista, 7, 8
  • Есть
  • Есть
  • 3 242
  • бесплатно
Скачать

Похожие бесплатные программы:

Комментарии пользователей