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Telegram 1.0.26

Telegram 1.0.26 скачать бесплатно

категория: Общение
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Telegram 1.0.26

Telegram — бесплатное приложение, которое дает возможность использовать пожалуй самый популярный сервис для обмена сообщениями между разными точками планеты Земля. Кроме этого есть прекрасная возможность передавать текстовые, видео и аудио файлы друг другу.

Самое главное, что приложение защитит ваши данные от вторжения сторонними лицами. Здесь используются весьма продвинутые методы шифрования данных.

Что же умеет Telegram?

  • — Есть возможность пользоваться приложением на большинстве ОС.
  • — Умный скрипт, который вовремя синхронизирует приложение с устройствами юзера.
  • — Использует в работе облако вместимостью 1,5 гигабайт.
  • — Превосходная скорость работы.
  • — Вообще нет рекламных блоков.

Изменения в последней версии

— Исправлены ошибки.

  • Разработчик:
  • Версия
  • Добавлено:
  • Версия Windows:
  • Русская версия:
  • Украинская версия:
  • Скачиваний:
  • Статус:
  • Telegram
  • 1.0.26
  • XP, Vista, 7, 8, 10
  • Есть
  • Есть
  • 2 246
  • бесплатная
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