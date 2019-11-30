Telegram 1.0.26

Telegram — бесплатное приложение, которое дает возможность использовать пожалуй самый популярный сервис для обмена сообщениями между разными точками планеты Земля. Кроме этого есть прекрасная возможность передавать текстовые, видео и аудио файлы друг другу.

Самое главное, что приложение защитит ваши данные от вторжения сторонними лицами. Здесь используются весьма продвинутые методы шифрования данных.

Что же умеет Telegram?