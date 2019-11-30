Telegram 1.0.26 скачать бесплатно
категория: Общение
Telegram — бесплатное приложение, которое дает возможность использовать пожалуй самый популярный сервис для обмена сообщениями между разными точками планеты Земля. Кроме этого есть прекрасная возможность передавать текстовые, видео и аудио файлы друг другу.
Самое главное, что приложение защитит ваши данные от вторжения сторонними лицами. Здесь используются весьма продвинутые методы шифрования данных.
Что же умеет Telegram?
- — Есть возможность пользоваться приложением на большинстве ОС.
- — Умный скрипт, который вовремя синхронизирует приложение с устройствами юзера.
- — Использует в работе облако вместимостью 1,5 гигабайт.
- — Превосходная скорость работы.
- — Вообще нет рекламных блоков.
Изменения в последней версии
— Исправлены ошибки.