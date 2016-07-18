Safari 5.1.7

Safari — бесплатный удивительный браузер, созданный программистами компании Apple. С уверенностью занимает четвёртое место в рейтинге мировых браузеров. В Российской Федерации Safari занял всего навсего шестое место в рейтинге. В основе браузера Safari лежит ядро движка WebKit. В начале июня 2007 года чудо-программисты Apple дали жизнь бета версии Safari 3 для ОС Windows.

Нужно отметить, что разработка Safari есть единичным случаем в сфере разработки браузеров, где разработчики создали браузер для ОС иной от OS X и iOS. При этом версий под ОС Linux и Android не делалось. В начале апреля 2010 года программисты Apple обновили версию ядра Safari на WebKit2.

Основные возможности Safari: