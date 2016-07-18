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Safari 5.1.7

Safari 5.1.7 скачать бесплатно

категория: Браузеры
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Safari 5.1.7

Safari — бесплатный удивительный браузер, созданный программистами компании Apple. С уверенностью занимает четвёртое место в рейтинге мировых браузеров. В Российской Федерации Safari занял всего навсего шестое место в рейтинге. В основе браузера Safari лежит ядро движка WebKit. В начале июня 2007 года чудо-программисты Apple дали жизнь бета версии Safari 3 для ОС Windows.

Нужно отметить, что разработка Safari есть единичным случаем в сфере разработки браузеров, где разработчики создали браузер для ОС иной от OS X и iOS. При этом версий под ОС Linux и Android не делалось. В начале апреля 2010 года программисты Apple обновили версию ядра Safari на WebKit2.

Основные возможности Safari:

  • — В поиск встроены модули поисковиков: Google, Yahoo, Bing, Yandex.
  • — Работает блокировка всплывающих окон.
  • — Возможен поиск по текущей странице.
  • — Интегрирован внутрь RSS-агрегатор.
  • — Специально для разработчиков есть Web Inspector.
  • — Работает в режиме full view.
  • — Находит на странице шрифты и загружает их по необходимости.

Изменения в последней версии

— Нет данных.

  • Разработчик:
  • Версия
  • Добавлено:
  • Версия Windows:
  • Русская версия:
  • Украинская версия:
  • Скачиваний:
  • Статус:
  • Apple Inc.
  • 5.1.7
  • XP, Vista, 7, 8, 10
  • Есть
  • Нет
  • 909
  • бесплатная
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